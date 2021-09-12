Dr. Mehmet Öz'den sağlıklı yaşam için basit adımlar!

Ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, sağlık yolculuğunuzu küçük, yapılabilir adımlara bölerek, zorlanmadan hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak sağlık önerilerini paylaştı. Sağlıklı bir yaşama sahip olmak istiyor ama bu zamana kadar yapmanız gerekenleri gözünüz büyütüyorsanız işte Dr. Mehmet Öz'den kolay ve küçük adımlar...

Sağlıklı olmaya karar verdiyseniz, zorlanmadan hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak sağlık önerilerini uygulayarak sağlık yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hürriyet'teki yazısında uygulanabilir, kolay ve basit adımları anlattı.

ZORLUK ÇEKMEDEN UFAK UFAK BAŞLAYIN!

Sağlıklı bir hayata adım atmak için yapmanız gereken her şeyi veya bırakmanız, azaltmanız gereken her yiyeceği aynı anda düşünmeyin.

Koca dağı anında tırmanmak zorunda değilsiniz. Yolculuğunuzu daha ufak ve kolay adımlara bölerek sağlıkla ilgili hedeflerinize zorluk çekmeden ulaşmanız mümkün.

Peki, sağlıklı yaşamaya başlamak için yapmanız gereken ilk şey ne? Şovuma katılan uzman diyetisyen Maya Feller’a göre oldukça basit: Daha fazla sebze tüketin!

Beslenmenize bitki temelli yiyecekler ekleyin. Feller, herkesin sağlık yolculuğu kendine özel ve birbirinden farklı olsa da sağlıklı yaşamaya başlamak için atabileceğiniz en büyük ve önemli adımlardan birinin günlük beslenmenize bitki temelli yiyecekler eklemek olduğunu söylüyor.

Bitkisel gıdalar genel vücut sağlığını destekleyen lifler, vitaminler ve fitobesinler, antioksidanlar içeren mineraller bakımından oldukça zengindir. Bitkisel ağırlıklı beslenmeye pratik ve basit adımlarla geçebilirsiniz.

ÇİNDE NE VAR?

Bitkisel besinlerdeki protein, kas ve kemiklerimizin güçlü kalmasına yardımcı olur. Bakliyat, çiğ kuruyemişler, çekirdekler ve soya tüketerek protein alabilirsiniz. C vitamini, antioksidan özelliklere sahiptir ve bağışıklık sistemi sağlığını destekler. Turunçgiller, domates, kırmızı ve yeşil biber, çilek ve pişmiş Brüksel lahanası gibi besinler tüketerek C vitamini alabilirsiniz. Çinko, bağışıklık işlevi ve yaraların iyileşmesinde anahtar rol oynar. Tat ve koku alma duyularınızda da gereklidir. Baklagiller, kaju gibi kuruyemişler ve yulaf gibi tam tahıllar tüketerek çinko alabilirsiniz.

Omega-3 yağ asitleri beyin ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Cilde iyi gelebilir ve inflamasyonu azaltabilir. Ceviz, bitkisel yağ, keten tohumu, kale ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler tüketerek omega-3 alabilirsiniz.

BİTKİ TEMELLİ GIDALAR TÜKETMENİN FAYDALARI

Feller, günlük beslenmenizde sebzelere ağırlık vermenin, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde birçok faydası olabileceğini söylüyor. Düzenli ve istikrarlı bitkisel beslenmek daha düşük kan şekeri ve tansiyon ve daha iyi kolesterol seviyeleri ile bağdaştırılıyor. Aldığınız bitkisel besinler, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek, sindirime yardımcı olmak ve ruh halinizi olumlu yönde etkilemek gibi birçok vücut fonksiyonunda rol oynayan bağırsak floranıza iyi gelebilir. Sadece işlenmiş gıda ve ilave şekeri bitkisel opsiyonlarla değiştirmek tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve obezite riskinizi azaltabilir.