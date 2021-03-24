Göktürk için bugün Eyüpsultan Cami'nde cenaze namazı düzenlendi. Göktürk, kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Tokmaktepe Mezarlığına defnedildi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Göktürk, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı. İstanbul Tabip Odası da Göktürk için bir mesaj yayınlayarak, "1995 yılı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından, Medicana Çamlıca Hastanesi hekimlerinden, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı üyemiz Dr. Mehmet Kadir Göktürk'ü 24 Mart 2021 tarihinde COVID-19 sebebiyle kaybettik. Acımız büyük. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz" dedi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Dr. Mehmet Kadir Göktürk hayatını kaybetti
Dr. Mehmet Kadir Göktürk hayatını kaybetti
DHA | 24 Mart 2021 Çarşamba - 17:47 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 17:47
Özel bir hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. Mehmet Kadir Göktürk yakalandığı koronavirüs nedeniyle bugün hayatını kaybetti.
- AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi 31 Mart'ta yapacak
- Türkiye milli takım maçı hangi kanalda saat kaçta? Türkiye Hollanda milli maçı şifreli mi?
- Eski vekilin oğlu kazada ölmüştü! Alkollü sürücü hakim karşısına çıktı
- Yine yaptılar, 15 gün arayla camiye gelip tuvalette... İmam bu yazıyı astı!