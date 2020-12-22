Dr. Erdem Erkul: Türkiye’ye teknoloji ve inovasyon kazandırma hazırlığındayız

Teknoloji devlerinin Türkiye operasyonlarında önemli görevler üstlenen Dr. R. Erdem Erkul, Türkiye’ye "teknoloji ve inovasyon alanında katma değer kazandırmayı" amaçlayan ve "gençleri, teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak" bir hazırlık içinde olduklarını açıkladı.

Teknoloji ve iş dünyasının başarılı ismi Dr. R. Erdem Erkul, Türkiye’ye teknoloji ve inovasyon alanında katma değer katacak yeni projesinden ipuçlarını paylaştı. 2021 yılına yoğun bir tempo ve genç bir ekip ile başlayacaklarını belirten Erkul, yeni yolculuğundaki önemli gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

"Yaklaşık 2 ay önce, Aralık ayında açıklamayı planladığımız yeni teknoloji yolculuğumuzdan bahsetmiştim. Özellikle bu konu üzerine pek çok meraklı soru alıyorum. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor."Aralık sonunda yeni yolculuğumuza ilişkin ipuçlarını sizlerle paylaşacağız. Ama hamlemizin duyurusunu 2021 yılının getirdiği umut ve yenilik rüzgarıyla birlikte Ocak ayının başında yapmayı planlıyoruz.

"Halihazırda çok yoğun bir tempo içerisinde çalışıyoruz, 2021 yılında vites büyüteceğiz, daha yoğun bir tempoya geçiş yapacağız."Çok heyecanlı ve genç bir ekip ile birlikte çalışıyorum, Ocak ayındaki duyurumuzla birlikte bu ekibin daha da büyüyeceğini düşünüyorum."Özellikle Türkiye’ye teknoloji ve inovasyon alanında katma değer kazandırmayı amaçlayan ve bu ülkenin gençlerini, teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak bir hazırlık içindeyiz."

"Covid-19, online alışverişi olmazsa olmaz haline getirdi"

Erkul, post-Corona dönemindeki teknolojik gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde de "Covid-19 salgını sırasında teknolojiler, karantina döneminde toplumumuzu işlevsel tutmada önemli bir rol oynadı ve bu teknolojilerin Covid-19’un ötesinde uzun süreli etkileri olması bekleniyor" dedi ve ekledi:

"Örneğin, bu süreçte online alışveriş ve robot teslimatlarından daha çok bahsedilmeye başlandı. Covid-19, online alışverişi olmazsa olmaz bir olgu haline getirdi."Kartlar veya e-cüzdanlar şeklinde temassız dijital ödemeler, Covid-19'un yayılmasını önlemekiçin önerilen ödeme yöntemleri haline geldi. Çevrimiçi eğlence sektöründe de hızlı bir dönüşüm yaşadık.

"Online konser akışı dünya çapında önem kazandı. Müzeler ve uluslararasısergi siteleri vatandaşlara sanal turlar düzenlemeye başladı. Pek çok eğitim kurumu çevrimiçi eğitim süreçlerini başlattı ya da hızlandırdı."Araştırmalara göre; pandemi sonrası süreçte küresel kriz büyük buhran dönemindeki ekonomik daralma oranında olabilecek fakat bu krizden çıkışta bir pivot etkisi yaratılması adına dijitalleşme adımlarının hızlandırılması da büyük anlam taşıyor."

Uzun yıllar dünya teknoloji devlerinin Türkiye operasyonlarında önemli görevler üstlenen Erkul’un yeni teknoloji hamlesi teknoloji ve iş dünyası kulislerini hareketlendirirken,teknoloji meraklıları da heyecanla bu hamlenin açıklanacağı tarihi bekliyor.

Erdem Erkul Avrupa ve ABD 'de e-devlet alanında birçok ödüle layık görüldü 1999 yılında Türkiye’nin ilk web ve medya portalı olan Türkport Elektronik Yayıncılık ve İletişim A.Ş’de Kent Rehberi Muhabiri olarak çalışma hayatına başlayan Erkul, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde akademisyen olarak çalışma hayatını sürdürdü.

2005 yılında kurduğu Türkiye’nin ilk bilişim portalı olma özelliğine sahip e-devlet bilgi portalı www.dijitaldevlet.net ve 2008 Şubat ayında kurduğu uluslararası e-devlet portalı www.digital-goverment.net ile Türkiye, Avrupa ve ABD'de e-devlet alanında birçok ödüle layık görüldü.

2008-2009 akademik yıllarında doktora burslusu olarak Harvard Üniversitesi’nde bir proje sonucu kurulan ve Prof. Jane Fountain‘ın direktörlüğünde faaliyet gösteren National Center For Digital Government‘ta çalışmalarda bulundu.

2009 Yılı içerisinde Massachusetts Üniversitesi‘nde Kamu Politikaları, Girişimcilik ve e-Devlet konularında akademik çalışmalarına devam eden Erkul, 2013 Haziran ayında Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu Yonetimi Okulunda Inovasyon için Ekonomik Kalkınma Programına katıldı.

Prof. Calestous Juma’nın başkanlığını yaptığı program boyunca kamu politikaları, inovasyon, girişimcilik konularında çalışmalarda bulundu. Erkul doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim dalında yapmış olup, halen Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi’nde TBD Temsilciliği görevi ve Türk-Amerikan Bilim Adamları Derneği (TASSA) üyeliği bulunmaktadır. Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS) Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Bilişim Vakfı yürütme kurulu üyeliklerini ise halen sürdürüyor.

2010-2013 yılları arasında Microsoft Türkiye Kamu İsleri, Akademik Programlar ve Sosyal Sorumluluk Programları Direktörlüğü, 2013-2014 arasında ise Ortadogu Afrika Bölgesinde 79 ülkeden sorumlu Microsoft planlama direktörlüğü görevlerini yaptı ve 2014-2018 yılları arasında, Samsung Türkiye Kamu Sektörü & Kurumsal İlişkiler Direktörü ve ülke sözcülüğü görevlerini de yürüten R. Erdem ERKUL, 2018 Temmuz -2020 Kasım ayları arasında ise Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüttü.