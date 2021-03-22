Doya Doya Moda İvana Sert neden yok? İvana Sert Doya Doya Moda All Star yarışmasından ayrıldı mı?

Doya Doya Moda All Star programının 22 Mart bugün yayınlanan bölümünde jüri üyelerindeki değişiklik dikkat çekti. Jüri koltuğunda İvana Sert yerine Umut Eker yer alıyor. Kemal Doğulu'nun ardından Doya Doya Moda ekibine İvana Sert katılmıştı. İvan’a Sert’in programda yer almaması üzerin İvana Sert Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, Doya Doya Moda İvana Sert neden yok? sorularının sorulmasına neden oldu.

Kemal Doğulu'nun ayrılığının ardından Doya Doya Moda'ya İvana Sert, jüri üyesi olarak katılmıştı. All Star sezonunun ilk haftasının tamamlanması ardından Sert'in programa veda ettiği ortaya çıktı. Ayrılıkla ilgili açıklama yapılmadı ancak İvana Sert'in yerine gelecek isim belli oldu. All Star'ın yeni jüri üyesi Umut Eker oldu.