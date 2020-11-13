Doya Doya Moda'da elenen isim belli oldu!

TV8'de yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda 13 Kasım 2020 haftanın finali ile ekrana geldi.Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda haftanın finalinde yarışmacılar elenmemek ve birinci olabilmek için mücadele etti.
Doya Doya Moda'nın bu bölümünde yarışmacılar, günün konsepti olarak 'Kemal'in Konseptleri'nde jüri üyelerinin karşısına çıktı. Avangard konseptiyle yarışan Birben’in verdiği mesaj jüri üyelerini duygulandırdı.Doya Doya Moda'da yarışmacılar haftanın finalinde 10 puan üzerinden değerlendirildi.
DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 13 KASIM 2020
13 Kasım 2020 Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi 80 puanla Birben oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim Funda oldu.