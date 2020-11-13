13 Kasım 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.291 1.54 EURO 9,0640 -0.37
USD 7,6590 -0.39 ALTIN 466,080 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Doya Doya Moda'da elenen isim belli oldu!

13 Kasım 2020 Cuma - 19:06 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 19:06

Doya Doya Moda haftanın finaliyle ekranlara geldi. Doya Doya Moda'da yarışmacılar kendileri için belirlenen konseptle yarıştılar. Doya Doya Moda'nın bu haftaki bölümünde eleneni isim belli oldu. Avangard konseptiyle yarışan Birben’in verdiği mesaj jüri üyelerini duygulandırdı. Peki, Doya Doya Moda’da kim elendi, haftanın birincisi kim?


TV8'de yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda 13 Kasım 2020 haftanın finali ile ekrana geldi.Jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı Doya Doya Moda haftanın finalinde yarışmacılar elenmemek ve birinci olabilmek için mücadele etti.
 
Doya Doya Moda'nın bu bölümünde yarışmacılar, günün konsepti olarak 'Kemal'in Konseptleri'nde jüri üyelerinin karşısına çıktı. Avangard konseptiyle yarışan Birben’in verdiği mesaj jüri üyelerini duygulandırdı.Doya Doya Moda'da yarışmacılar haftanın finalinde 10 puan üzerinden değerlendirildi.
 
DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 13 KASIM 2020
 
13 Kasım 2020 Cuma günü Doya Doya Moda yarışmasında haftanın birincisi 80 puanla Birben oldu.
 
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
 
Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim Funda oldu.
 

ETİKETLER

Doya Doya Moda birber Funda Gülşah Saraçoğlu Seray Sever Kemal Doğulu Uğurkan Erez
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.