Doya Doya Moda All Star'da kimler yarışıyor? İşte Doya Doya Moda All Star yarışmacıları ve ilk tanıtımı!

Ekranların ilgiyle takip edilen moda programı Doya Doya Moda'da yeni heyecan başladı. Programın ilk yayınlandığı günden bu yana yarışmaya iz bırakan yarışmacılar Doya Doya Moda All Star ile yeniden izleyici karşısına çıkacak. Doya Doya Moda All Star için ilk tanıtım yayınlandı. Programın ilk ve son sezon yarışmacılarının yer alacağı Doya Doya Moda All Star'da izleyicinin kalbinde taht kuran yarışmacılardan oluşan kadrosu ile yeniden ekranlara gelmesi bekleniyor. Peki, Doya Doya Moda All Star'da kimler yarışıyor? Doya Doya Moda All Star yarışmacıları kimler? Doya Doya Moda All Star'da kimler var? İşte Doya Doya Moda All Star yarışmacıları ile ilgili gelen bilgiler ve Doya Doya Moda All Star'ın ilk tanıtımı...

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Birinci ve ikinci sezon yarışmacılarından oluşması beklenen All Star kadrosu henüz netleşmedi. Doya Doya Moda All Star'da ilk sezonun birincisi Betül Böçkün ve ikinci sezonun iddialı ismi Özde Karacan'ın da yer alması bekleniyor. Ayrıca Sepideh Su Baher, Sündüz Durmaz, Emel Başkan ve Hanzade gibi isimler olabilir.

DOYA DOYA MODA İLK SEZONUNDA DERECEYE GİREN İSİMLER

Doya Doya Moda ilk sezonunda geçen hafta ve bu hafta alınan puanlar doğrultusunda; 4. Hanzade, 3. Su, 2. Sündüz, 1. ise Betül oldu. Doya Moda şampiyonu olan isim Betül, 50 bin TL'lik ödülü de almaya hak kazandı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Doya Doya Moda All Star'ın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı fakat Doya Doya Moda'nın Instagram hesabından yayınlanan All Star tanıtımında 15 Mart Pazartesi başlayacağı belirtildi.