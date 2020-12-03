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Döviz, gıda, petrol... Bakan Elvan'dan flaş açıklama

03 Aralık 2020 Perşembe - 12:16 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 12:37

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili konuşarak, "Gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız." dedi.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonist beklentilerin  iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye  politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız." dedi.
 
Bakan Elvan bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan şunları söyledi:
 
"Kasım enflasyonu  gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz  kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa  beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza  indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının  tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde  kullanacağız."
 
 

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