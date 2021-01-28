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Douglas 500 mağazasını kapatıyor

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 15:43 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 15:43

Merkezi Almanya'da bulunan, parfüm ve kozmetik perakendecisi Douglas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüketici alışkanlıklarını değiştirmesinin etkisiyle Avrupa'daki 500 mağazasını kapatma karara aldı.


Douglas'tan yapılan açıklamada, 2019-2020 mali yılında şirketin  satışlarının Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen sadece yüzde 6,4 azalarak 3,2 milyar  avroya gerilediği belirtildi.
 
Şirketin e-ticaret satışlarının 2020'de ilk defa 1 milyar avronun  üzerine yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada, bunun da Kovid-19 krizinde şirket  satışlarının fazla düşmemesine sebep olduğu ifade edildi.
 
Açıklamada, Kovid-19 salgınında aylarca süren kısıtlamaların çevrim  içi alışverişe yönelik genel eğilimi hızlandırdığına vurgu yapılarak, bundan  dolayı şirketin Avrupa’da 2 bin 400 mağazasından 500’ünün kapatılma işleminin  2022 sonbahar itibarıyla tamamlanacağı kaydedildi
 
 Bu arada, Douglas’ın faiz, amortisman, vergi öncesi karı da (FAVÖK)  2019-2020 mali yılında bir önceki mali yıla göre yüzde 16,7 düşerek 292 milyon  avroya geriledi.
 

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