Dostlar Mahallesi 3. bölümde eve alıcı mı çıkıyor?

Dostlar Mahallesi bu akşam 3. bölümü yayınlanacak. Cumartesi akşamları yayınlanmaya başlayan dizinin yeni bölümünde Metin ve Çetin'in evine alıcı çıkıyor. Ev satılacak mı?

Dostlar Mahallesi 3. Bölüm Fragmanı Yayında! Mahalleyi romantizm ele geçiriyor! Eğlence dolu "ÖZETSİZ" yeni bölümüyle, 30 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D 'de!

Metin ve Çetin'in evine bir alıcı çıkıyor. Metin satmaya yanşamazken; Çetin, her zamanki gibi paranın kokusundan gözleri yuvalarından oynuyor. İki kardeşin ev tartışmaları eğlenceli anlara sahne olacak!

Olga, kaynanası Behiye'nin evinde temizlik yaparken sandalyenin üzerinden düşüyor. Behiye, karnındaki bebeğe üzülürken; Selim, bunu bir fırsata mı dönüştürüyor?

Çağatay rol gereği evleniyor! Duraktakiler ve annesi Neriman, gerçekbir evlilik gibi düşünüp sevinç ile birlikte şaşkınlık yaşıyorlar!

Seher ve Füsun ise, yine tartışacak bir konu buluyorlar...

Dostlar Mahallesi, cumartesi akşamı 20.00'de Kanal D'de!

DOSTLAR MAHALLESİ 3. BÖLÜM FRAGMANI