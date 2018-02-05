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Dört kişilik Türk aile evlerinde ölü bulundu

AA |  05 Şubat 2018 Pazartesi - 17:42 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 17:42

Almanya'da evlerinde cansız bedenleri bulunan 2'si çocuk 4 kişilik ailenin, ilk incelemelere göre karbonmonoksitten zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.


Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 4 kişilik Türk  ailenin evlerinde ölü bulunduğu bildirildi. 
 
Reutlingen Polis Sözcüsü Christian Wörner, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, 2'si çocuk 4 kişilik ailenin Esslingen kentindeki evlerinde ölü  bulunduğunu söyledi.
 
Trajik bir olayın meydana geldiğini belirten Wörner, ilk incelemelere  göre ailenin ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığının  değerlendirildiğini kaydetti.
 
Polisin yerel saatle 12.00 sıralarında olayı haber aldığı bilgisini  veren Wörner, cenazelerin bulunduğu evde itfaiye ve kurtarma ekiplerinin  çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

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