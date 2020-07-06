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Dört kadın yol ortasında bir adamı tekme tokat dövdü!

İHA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 9:42 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 9:42

İstanbul Esenyurt’ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adam ve kadınlar eline ne geçtiyse birbirine fırlattı.


İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda dört kadın ile bir adamın tartışması kavgaya dönüştü. Kadınlar adama tekme tokat saldırdı.
 
Olay, dün Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 4 kadınla bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar adama saldırırken, caddede yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.
 
Kadınlar ve saldırıya uğrayan adam eline ne geçtiyse fırlattı
 
Cadde üzerinde kadınlarla başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kadınlar ve adam eline ne geldiyse birbirine fırlattı. Daha sonra kadınlar adamı kovalayarak tekme ve tokatlarla saldırdı. Caddede yürüyen vatandaşlar şaşkına dönerken, kadınlar ise uzun süre sakinleşemedi.
 
Kavga nedeniyle trafik bir süreliğine durdu
 
Sinirlerine hakim olamayan kadınlar adama saldırırken, kavganın yola taşmasıyla trafik bir süreliğine durdu. Trafikte bulunan vatandaşlar da olan biteni anlamakta güçlük çekerken, kadınlar bir süre sonra sakinleşerek adamın yanından uzaklaştı. Saldırıya uğrayan şahıs ise olay yerinden uzaklaşarak kısa süre sonra gözden kayboldu.

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İstanbul Esenyurt kavga
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