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Dört çocuk babası adam tavana asılı halde bulundu

DHA |  09 Temmuz 2020 Perşembe - 20:39 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 20:39

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 çocuk babası Mehmet Ali Zorlu (60), komşusu tarafından evinde tavana asılı halde bulundu.


Olay öğle saatlerinde Torba mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Ali Zorlunun eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı evin camının kırık olduğunu gören komşusu durumdan şüphelenerek içeriye baktığı sırada Zorluyu tavana asılı halde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Zorlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zorlu'nun cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla Bodrum tavana
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