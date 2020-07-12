12 Temmuz 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.809 -0.85 EURO 7,7720 0.29
USD 6,8680 0.11 ALTIN 397,080 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dört ay sonra sahnede

12 Temmuz 2020 Pazar - 9:55 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 9:55

Mabel Matiz, Kerki Solfej tarafından düzenlenen ‘Tik Tak’la Park Et Seyret’ etkinlikleri kapsamında, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Yenikapı’da konser verdi.


Dört ayın ardından sahneye çıkan şarkıcı, “Parçaları beraber söylediğimizde daha şifalı oluyor” dedi.
 

ETİKETLER

dört ay sahne mabel matiz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.