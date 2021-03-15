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Dördüncü kez dolandırılmaya çalışınca yakalandılar

Dördüncü kez dolandırılmaya çalışınca yakalandılar
Muğla ve Adana'da emekli noteri 3 kez dolandıran 5  şüpheli, aynı kişiyi dördüncü kez dolandırmak isterken polis tarafından  yakalanarak tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan emekli noter  Süleyman T'yi (69) telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp,  bankaların müşterilerine ait hesaplardan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para  aktardığı yalanıyla kandırdı.
 
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