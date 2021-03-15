Dördüncü kez dolandırılmaya çalışınca yakalandılar

Muğla ve Adana'da emekli noteri 3 kez dolandıran 5 şüpheli, aynı kişiyi dördüncü kez dolandırmak isterken polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan emekli noter Süleyman T'yi (69) telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp, bankaların müşterilerine ait hesaplardan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para aktardığı yalanıyla kandırdı.