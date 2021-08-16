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Dördüncü doz aşıyı kimler yaptıracak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı...

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 13:42 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 13:52

Sağlık Bakanı Koca, dördüncü dozun yabancı ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu açıkladı. Bakan Koca, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ülkelere girişte  sadece belirli aşı türlerinin kabul edildiğini hatırlattı.  Bakan Koca, "İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı  olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için  talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA  aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren  bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur."  ifadelerini kullandı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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