Dönüş çilesi başladı! Kilometrelerce kuyruk oluştu, sonu görünmüyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününe girilirken tatilcilerin dönüşleri de sürüyor. Çanakkale'de bulunan feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle yoğunluk devam ediyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde trafiğin yoğun ve akıcı olduğu görüldü. Muğla ve ilçelerine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Antalya-Muğla karayolunda yoğunluk nedeniyle 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerine sahip Muğla , Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla tatilcilerin akınına uğradı. Muğla'ya, tatil boyunca yaklaşık 4 milyon yerli turist geldiği belirtildi.

Bayram tatili boyunca otel, apart, pansiyon ve çadırlarda konaklayan tatilciler, geri dönüş için yollara çıktı. Bodrum , Marmaris, Datça ve Fethiye ilçelerinden araçlarıyla hareket eden tatilciler, Antalya -Muğla karayolunda 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sürücüler 7 kilometrelik Sakar Rampası'nı 45 dakikada geçebildi.

Tatilcilerin dönüş güzergahında herhangi bir kaza, aksaklık yaşanmaması için Muğla Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de önlem aldı.

ÇANAKKALE'DE YOĞUNLUK

Tatillerini yurdun çeşitli bölgelerinde geçirenlerin, bayramın üçüncü günü başladığı dönüş yolculuğu bugün de sürüyor.

Çanakkale'deki feribot iskelelerine gelen sürücüler sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakasına geçmek için feribot sırasına girdi. Zaman zaman il merkezindeki iskelede araç yoğunluğu oluştu.

Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde bekleyen sürücüleri, polis ve özel güvenlik görevlileri gemiye yönlendiriyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için arabalı vapur seferlerini doldur boşalt sistemiyle, tarifeye bağlı kalmadan yapıyor.

Yoğunluk nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Gelibolu-Lapseki ve Çanakkale-Eceabat güzergahlarında 7'şer, Geyikli-Bozcaada ve Gelibolu-Çardak hatlarında ise 2'şer olmak üzere 21 gemiyle hizmet veriliyor.

BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUN VE AKICI

Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde trafiğin yoğun ve akıcı olduğu görüldü.

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde sabah erken saatlerinden itibaren İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Ulaşımda aksamalar yaşanmazken, bayram trafiğine girmek istemeyen sürücüler ise Kuzey Marmara Otoyolu’nu tercih ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde de akıcı bir trafik yaşanıyor.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin karayollarında denetimleri sürüyor. Kocaeli geçişinde her 10 kilometrede bir trafik ekibi, olası kazalara ve olumsuzluklara müdahalede bulunmak için hazır bekliyor. Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU GEÇİŞİNDE TRAFİK AKICI

Kurban Bayramı tatili dönüşünde trafiğe takılmamak için tatilciler yola erken çıkarken, TEM Otoyolunun Bolu geçişinde ulaşımın akıcı olduğu görüldü.

Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için dün akşam saatlerinden itibaren yollara çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sabah saatlerinde de yollarda hafif bir yoğunluk olduğu gözlendi.

Trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir yoğunluk beklenmiyor. Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)