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Dönüm başı 100 bin lira kazandıran projede ilk hasat

AA |  05 Kasım 2021 Cuma - 11:39 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 11:39

Bursa'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 2 ay önce ekimi gerçekleştirilen ve dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın hasadı yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygüli "Yılda dekar başına 100 bin liranın üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.


Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen projede Yenişehir ve İnegöl  ilçelerinde 6 çiftçi ile iş birliği yapılarak ekilen safranın ilk hasadı gerçekleştirildi.
 
Bölgede uzun yıllar atıl kalmış toprakların ekonomiye kazandırılmasını  amaçlayan projede safranın bölge şartlarına uygunluğu ve verimi yüzleri güldürdü.
 
Yumrusu, stigması (bitkinin faydalanılan en değerli kısmı) ve  yaprakları ayrı ayrı değerlendirilen safrandan, dönüm başı 100 bin liranın  üzerinde gelir elde edilmesi hedefleniyor.
 
İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, safranın son  derece önemli bir ürün olduğunu ancak Türkiye'de çok fazla yetiştirilmediğini  söyledi.
 
Aygül, safranın toplum tarafından bilinirliliğinin artmasıyla bakanlık  tarafından konuyla ilgili proje yürütüldüğünü belirterek, "Projeyi İnegöl ve  Yenişehir ilçesinde başlattık. Safranı İnegöl ve Yenişehir yöresinde  kümelendirmeyi ve üretimi daha çok artırmayı hedefliyoruz" dedi.
 
Safranın yüksek gelir getirdiğini vurgulayan Aygül, şöyle konuştu:
 
"Özellikle gevşek ve kumlu topraklarda iyi yetişiyor. Safran dünyanın  en pahalı baharatı. Geniş bir kullanım alanı var. Güçlü bir renklendirici ve  aromatik özelliklere sahip. Antioksidan ve güçlü afrodizyak etkisi de var. Tıbbı  tedaviden tutun da yemeklere kadar çok farklı alanlarda kullanılan bir bitki. Biz  bu projeyle ilimizde safran bitkisinin tarımını geliştirmek, yoğun talebi  karşılamayı hedefliyoruz. Şu anda daha önceki yıllarda denemelerle birlikte  ilimizdeki safran üretim alanı 7 dekara çıktı. Hedefimiz birkaç yıl içinde 100  dekara ulaşıp hem ülkemizin yumru ihtiyacını karşılamak hem de çiftçilerimizin  birim alandan çok yüksek gelire ulaşmasını sağlamak."
 
Aygül, proje kapsamında 6 çiftçiye destek sağladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"2 ay önce ektiğimiz ürünlerin hasadına başladık. İnşallah dar gelirli  küçük aile işletmelerine önemli bir gelir sağlayacağı kanaatindeyiz. Hedefimiz  ilk etapta ektiğimiz 3 dekar alanda 3. yılın sonunda 7,5 ton yumru ve 7,5  kilogram safran stigması üretmek. 3. yılın sonunda toplam 1,3 milyon lira gelir  elde edeceğiz. Yılda dekar başına 100 bin liranın üzerinde gelir elde etmeyi  hedefliyoruz. Yenişehir ve İnegöl şartlarında bu çok iyi bir rakam. İnşallah  böylece ilimize yeni bir ürünü katmış oluyoruz."
 
Safran üreticilerinden Tuğba Tarım da İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle  iş birliği yaparak bu ürünü ektiğini söyledi.
 
Safranla ilgili araştırmalar yaptığını belirten Tarım, "Yenişehir'in  safran konusunda öncü merkezler arasında yer alması için çalışıyoruz. 2 dönümlük  bir alanda ekim gerçekleştirmiştik. Şimdi hasadına başladık, getirisi yüksek bir  ürün." diye konuştu.

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Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü destek ödemesi
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