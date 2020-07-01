Donuk omuz sendromu, hareketleri kısıtlıyor

Bazı ağrılar oldukça inatçıdır ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Özellikle de eklem ağrıları, günlük aktiviteleri dahi yapamaz hale getirebilir. Bu hastalıkların başında ise donuk omuz sendromu geliyor.

Farklı sebeple ortaya çıkan, zamanla günlük hayatımızı etkilemeye başlayan donuk omuz sendromunu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak anlatıyor.

Donuk omuz sendromu nedir?

Donuk omuz, sendromu (adesiv kapsülit) omuz eklem kapsülü ile eklem sıvısı salan zarın difüz bozukluğu ve iltihabı sonucunda eklem bölgesinde oluşan ağrı ya verilen isimdir. Kısacası, omuz kapsülünün(omuz eklemini saran ve bağlardan oluşan bir kılıf) darlaşması ve omuzdaki hareket kabiliyetinin kısıtlanmasıdır. Daha çok tek omuzda kendini gösterse de her iki omuzda da ağrı ve hareket kısıtlılığı meydana gelebilir.

Donuk omuz sendromuna yol açan nedenler

• Şiddetli bir ağrıyla karakterize edilen donuk omuz sendromu, bursit ve artroz gibi hastalıklar yüzünden ortaya çıkabilir.

• Omuz ekleminin uzun süre hareketsiz kalması sonucunda yumuşak dokuların zarar görmesine ve eklem kapsülünün çekilmesine yol açabilir.

• Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kalp krizi gibi herhangi bir sistemik hastalığın da bu sendromun ortaya çıkmasında önemli bir rolü vardır.

• Şeker hastası olmak, kişiyi bu sendrom için kolay bir hedefe dönüştürür. Şeker hastalarında her 5 kişiden birinde donuk omuz sendromu görülmektedir.

• Çarpma, düşme gibi travmalar sonucunda omuzun uzun süre sabit tutulmuş olması bu hastalığı tetikleyebilir.

• Omuz kireçlenmesi de donum omuz sendromuna yol açan nedenler arasındadır.

Donuk omuz sendromunun belirtileri;

• Dinlenirken bile bir türlü geçmeyen ağrı,

• Gece uykuya dalmayı zorlaştıran şiddetli ağrı,

• Gün boyu görülen şiddetli omuz ağrısı,

• Omuz hareketlerinin kısıtlanmaya başlaması,

• Basit günlük hareketlerin kısıtlanması,

• Kolu belli bir noktadan öteye kaldıramamak veya döndürememek.

Donuk omuz sendromunun evreleri

• 1. Evre (2-9 ay): İlk olarak ağrı başlar, bu durumu kademeli tutukluk ile hareketin kısıtlanması izler. Ağrı geceleri daha da kötüleşir.

• 2. Evre (4-12 ay): Ağrı yavaş yavaş azalır ama tutukluk ve hareket kısıtlanması devam eder. Üstelik giderek kötüleşebilir. Kolu, dışarı doğru döndürmek imkansız hale gelebilir.

• 3. Evre (1-3 yıl): Bu evre ağrı, tutukluk ve hareket kısıtlanmasının yavaş yavaş azaldığı iyileşme evresidir.

Donuk omuz sendromunda risk grubu

• Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür.

• 40 yaşın üstündeki kişilerde daha sık rastlanır.

• Hareketsiz bir hayat yaşayan kişilerde daha fazla gözlemlenir.

• Yukarıda bahsi geçen hastalıklara sahip kişilerde görülme riski daha fazladır.

Kendinizi test edin

Eğer sizin de omzunuzda geçmeyen ağrılar varsa bu konuda küçük bir test yapabilirsiniz. Önce bir aynanın karşısına geçin ve sırasıyla şu hareketleri yapın; elleriniz başınızın iki yanına gelecek şekilde, kollarınızı kaldırın. Dirsekleriniz yere paralel şekilde dursun. Ayna karşısında eğer kollardan biri daha aşağıda veya önde kalıyorsa ve diğeri ile aynı seviyede kaldıramıyorsanız bu söz konusu omuzda hareket kısıtlılığı var demektir.

Tedavi ile kurtulmak mümkün

Donuk omuz sendromunun kendi kendine geçme ihtimali olmasına karşın en kesin çözüm tıbbi tedavidir. Donuk omuzun tedavisinde öncelikli olarak ilaç tedavisi ve fizik tedavisi tercih edilir. İlk olarak omuzdaki ağrı ve yangıyı kontrol etmek için ağızdan ilaç tedavisi uygulanır. Bazı durumlarda eklem içine enjeksiyonlar yapılabilir.

İlaç tedavisine ek olarak ağrı ve hareket kısıtlılığına yönelik fizik tedavi uygulamaları yapılır. Bu tedavilere yanıt alınamadığı durumlarda kapalı ameliyat ile (artroskopi) eklem kapsülünün gevşetilmesi işlemi uygulanır. Cerrahi müdahale sonrasında da fizik tedavi donuk omuz sendromunda önemli rol oynar.