Donald Trump’ın kızı Ivanka'yı geçecek! ABD Başkanı Biden'ın kızı...

ABD’de 4 yıl boyunca Başkan Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump da siyaset sahnesindeydi. Öyle ki Ivanka Trump, başkanlık binası Beyaz Saray ’da babasının baş danışmanları arasındaydı. 3 Kasım’daki başkanlık seçimini Joe Biden’ın kazanmasıyla şimdi ABD siyasette yeni bir “Başkan kızı” görmeye hazırlanıyor. Joe Biden ilk eşi Neilia Hunter’ı trafik kazasında bir yaşındaki kızıyla birlikte kaybettikten sonra 1977’de Jill Biden ile evlendi.

39 yaşındaki Ashley Biden, Joe Biden’ın Profesör Jill Biden’dan dünyaya gelen tek çocuğu. ABD’nin yeni başkanı, ilk eşinden olan oğlu Beau’yu 2015’de beyin kanserinden kaybetmiş, diğer oğlu Hunter’ın da uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ordudan kovulmasıyla zor günler geçirmişti.

‘Ivanka’yı geçebilir’

Joe Biden, aile hayatında “göz bebeği” olan kızı Ashley’yi her zaman spot ışıklarından uzak tutmaya çalışmıştı. Buna rağmen Ashley Biden’ın da uyuşturucu bağımlısı olduğu basına sızmıştı. Ancak, Ashley Biden ağabeyi Beau’nun ölümünün ardından küllerinden yeniden doğdu. Öyle ki Delaware eyaletinde çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik hizmetler departmanında koruyucu bakım ve akıl sağlığına odaklanan bir sosyal hizmetler uzmanı oldu, uyuşturucuyu da bıraktı. 3 yıl önce de Beau’nun anısına kalbine ok atılan tişörtleri satışa çıkararak “tutku projesi”ni başlattı. Şimdi Ashley Biden’ın ABD siyasetinde güçlü bir rol üstlenerek Ivanka Trump’ı geride bırakabileceği konuşuluyor.

‘Söyleyecek çok şeyi var’

Ashley Biden, 2017 yılında “Glamour” dergisinde yayımlanan açıklamasında, ağabeyinin ölümü sonrası hayallerine odaklanmaya karar verdiğini belirterek, “Babam hayatı boyunca devlet memuruydu, annem bir devlet okulunda öğretmendi. Benim DNA’mda da bu var” sözleriyle siyasete göz kırpmıştı. Bu sözlerinden 3 yıl sonra da bu yılın başında Demokratik Parti Ulusal Kongresi’nde sahneye çıkarak babasını yalnız bırakmayacağını ilan etmişti.

Ashley Biden’ın hayatı boyunca yaptığı gibi artık “karanlık bir köşede” saklanmayacağını belirten bir yakını, İngiliz basınına şunları söyledi: “Dünya, Ashley Biden ile bir sürpriz bekliyor. Kim olduğunu ve neyi başarmak istediğini çok iyi biliyor, müthiş bir güç. Bazı sorunları olduğundan uzun bir süre kendini savunmasız hissetti, çok şey yaşadı ve spot ışığına çıkamadı ama şimdi zamanı ve söyleyecek çok şeyi var” dedi.