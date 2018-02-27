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Donald Trump ABD polisine tepki gösterdi!

AA |  27 Şubat 2018 Salı - 1:02 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 1:04

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da gerçekleştirilen okul saldırısında görevli polisin saldırganla çatışmaya girmemesine tepki gösterdi


ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da  gerçekleştirilen okul saldırısında görevli polis memurunun saldırganla çatışmaya  girmemesine tepki göstererek, "Ben silahsız dahi olsam olaya müdahale ederdim."  dedi. 
 
Başkan Trump, Beyaz Saray'da eyalet valileriyle yaptığı toplantıda,  Florida'daki saldırı hakkında konuştu.
 
Trump, Florida'da bir lisede 17 kişinin öldüğü silahlı saldırıda olay  yerindeki görevli polisin çatışmaya girmemiş olmasına "iğrenç" sözüyle tepki  göstererek, "Ben silahsız dahi olsam olaya müdahale ederdim." ifadesini kullandı.
 
"Böyle bir olayda bu odada bulunan çoğu kişinin de benzeri tepki  göstereceğine inanıyorum." ifadesini kullanan Trump, "Elbette başa gelmeden de  konuşulmaz." şeklinde konuştu.
 
Trump, saldırganla çatışmaya girmeyen polisin olaya karışma zamanı  geldiğinde o gerekli cesareti gösteremediğini belirterek, "Kesinlikle berbat bir  iş yaptı, bu konu hakkında kimsenin şüphesi yok." dedi.
 
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward kentinde Nikolaus Cruz (19)  tarafından bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti.
 

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