Başiskele ilçesindeki Yuvacık Baraj Yolu'nda 41 HD 582 plakalı otomobilin sürücüsü, ölü domuzu aracına bağlayarak sürükledi. O anlar, başka araçtaki kişiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti. İsmi öğrenilemeyen sürücünün ölü domuzu nereye götürdüğü bilinmiyor.
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- Domuzu otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi! Büyük tepki çekti
Domuzu otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi! Büyük tepki çekti
DHA | 10 Ekim 2021 Pazar - 17:32 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 17:33