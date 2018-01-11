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Domatesteki anormal fiyat artışı

İHA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 15:21 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 15:23

Bilecik'te tezgahlarda kilosu 7 TL’den satılan domates fiyatı el yakarken, vatandaşlar geçen yıla göre yaklaşık yüzde 300 artış karşısında şaşkın durumda.


Bilecik'te geçen yıl bu aylarda kilosu 2-3 TL’den satılan domatesi şimdilerde 7 TL’den satın alıyor. Domatesin hiç bu kadar fiyatını çıktığı görmediğini anlatan domates satıcısı Mustafa Çiloğlu, fiyatların geçen yıla göre bu yıl daha da arttığını belirtti. Geçen kış 2/3 liraya domates sattıklarını anlatan Çiloğlu, “Ben Deresakarı Köyü’nden geliyorum. Domateslerimizi Kütahya Simav ve Bursa’dan getiriyoruz. Kış domatesi, ama çok taze ve güzel. İçinde bolca vitamin vardır. Domates’in kilosu şuanda 7 liraya satıyoruz. Yüksek fiyata rağmen halkın rağbeti çok fazla. İnsanlar yarım kilo alıyorlar, ama yine de alıyorlar. Domateslerimiz organiktir. Organik olduğu içinde halkın talebi daha fazla” dedi.
 

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