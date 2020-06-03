Dolunay ve Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması hangi gün, saat kaçta izlenecek?

2020 yılının ikinci Ay tutulmasına çok az bir süre kaldı. Bu yıl 2020 gök olayları takviminde 4 parçalı Ay tutulması görülüyor. Bu yılın ilk ay tutulması 10 Ocak'ta gözlendi. Gök olaylarına ilgi duyan pek çok kişi de 2020 yılının ikinci Ay tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, Ay tutulması ne zaman? 2020 yılının ilk güneş tutulması ne zaman? İşte 2020 yılının gök olayları...

Yılın ilk önemli gök olayı, 10 Ocak'ta parçalı Ay tutulması gerçekleşti. Yılın ikinci önemli gök olayı parçalı ay tutulmasına az bir süre kaldı. Gök olaylarına ilgi duyanlar da Türkiye'den de görülebilecek ay tutulması ve güneş tutulmasını merak ediyor. Peki, Ay tutulması ne zaman? Güneş tutulması ne zaman? 2020 yılının ilk güneş tutulması ne zaman? İşte 2020 yılının gök olayları...

2020 yılının heyecanla beklenen doğa olaylarından Ay tutulması Türkiye'den görülebilecek. 2020 Gök Olayları Yıllığı'ndan yapılan derlemeye göre, yılın ikinci Ay tutulması ve ilk Güneş tutulması haziran ayında gerçekleşecek.

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

DOLUNAY NE ZAMAN?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

21 Haziran 2020 Parçalı Güneş Tutulması: Genel Zaman ile 03.46 – 09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma ülkemizden de gözlenebilecek. Bazı illere göre tutulmanın zamanları (Türkiye Saati) aşağıdaki tablodan görülebilir. Ülkemiz bu tutulmanın merkez hattında olmadığından Güneş’in az bir kısmı Ay tarafından örtülecek. Bu tutulmanın merkez hattı Afrika, Arabistan Hindistan , Çin ve Tayvan topraklarından geçecek.

2020 HAZİRAN AYI GÖK OLAYLARI

2020 GÖK OLAYLARI TAKVİMİ

05-06 Haziran 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden gözlenebilecek 2020 yılının ikinci Ay tutulması ise Türkiye Saati ile 20.43 – 00.06 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma ayrıca Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Avrupa, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Pasifik Okyanusu’nun batısından gözlenebilecek. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.25’te gerçekleşecek. 21 Haziran 2020 Parçalı Güneş Tutulması: Genel Zaman ile 03.46 – 09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma ülkemizden de gözlenebilecek. Bazı illere göre tutulmanın zamanları (Türkiye Saati) aşağıdaki tablodan görülebilir. Ülkemiz bu tutulmanın merkez hattında olmadığından Güneş’in az bir kısmı Ay tarafından örtülecek. Bu tutulmanın merkez hattı Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan topraklarından geçecek.

05 Temmuz 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 03.04 – 05.55 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Afrika’nın büyük bölümü, Avrupa’nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu’ndan gözlenebilecek.

30 Kasım 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 07.30 – 11.56 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek.

14 Aralık 2020 Tam Güneş Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 13.34 – 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek ve Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan görülebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika (Arjantin) olacak.