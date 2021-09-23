Dolunay ne zaman 2021 bitecek? Balık dolunayı 2021 ne zaman bitiyor?

Balık burcunda 21 Eylül'de dolunay gerçekleşti. Dolunay 21 Eylül 2021 saat 02:54'te, 28 derecede Balık Burcunda meydana geldi. Dolunayın burçlar üzerinde etkisi bilindiğinden, dolunaydan kötü etkilenen burçlar Dolunay’ın ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, Balık burcu dolunayı ne zaman bitecek?

Balık burcu dolunayın ne zaman biteceği yoğun olarak araştırılıyor. 21 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşen dolunay Balık, İkizler, Başak, Yay burçlarını olumsuz etkilerken, Boğa, Oğlak, Akrep ve Yengeç burçları ise olumlu etkiledi. Dolunaydan olumsuz etkilenen burçlar dolunay ne zaman bitecek, balık burcu dolunayı 2021 ne zaman bitiyor, sorularına yanıt arıyor.

Balık dolunayı 2021 ne zaman bitiyor?

Balık Dolunayı 21 Eylül 02.53'de gerçekleşti. 15 gün etkisini sürdürecek balık dolunayı 6 Ekim’de sona erecek.