Dolu yağacak mı? İstanbul'da dolu uyarısı var mı, Meteoroloji açıkladı!

İstanbul’a dolu yağacak mı, Meteoroloji İstanbul dolu uyarısı mı yaptı? Havalar bir anda soğudu. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yoğun yağışlar sebebiyle su baskını ve taşkın riskine karşı uyarırken, tedbirli olmaları çağrısı yaptı. Daha çok Anadolu Yakası'nı vuran dolu olayları için vatandaşlar arabalarının üzerine battaniye ve kilim örterek önlem aldı.

İstanbul’da ve Marmara Bölgesi’nde pek çok vatandaş dolu ve fırtına ihtimaline karşı araçlarının üzerini kapatarak önlem aldı. Hava sıcaklığının hızlı düşüşü sonucu meydana gelen yoğun yağmur İstanbul ve çevre illerde vatandaşı tedirgin etti. Hava sıcaklığı 10 derece birden azalırken, Meteoroloji uyarıda bulundu. Aracının hasar görmemesi için önlem almak isteyen vatandaşlar, dolu mu yağacak, İstanbul’a dolu yağacak mı, dolu uyarısı mı yapıldı? sorularına yanıt aramaya başladı.

İSTANBUL'A DOLU MU YAĞACAK?

Uzmanlar, bugün batı kesimlerden başlayarak İstanbul'da dolu yağışı beklendiğini bildirdi. İstanbul'a dolu yağışının bölgesel olacağı, Marmara Bölgesi'nin güneyi ve doğusunda da gerçekleşebileceği öngörülüyor.

DOLU SAAT KAÇTA YAĞACAK?

Meteoroloji'nin son açıklamalarına göre dolu yağışı bugün öğle saatlerinden sonra meydana gelebilir.

Öte yandan, kuvvetli yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarıyor.