Dolgu uygulamaları birçok problemin çözümü!

Sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biri olan dolgu ile ilgili merak edilenleri Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu sizler için derledi.

Dolgu uygulaması, görünüm ve sağlık sorunlarını çözmek için en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Aynı zamanda parlak ve genç bir yüz görünümü için en kolay ve hızlı yoldur. Bu kadar popüler olmasının temel nedeni içeriğinin güvenli olması ve herhangi bir sağlık sorununa yol açmamasıdır. Tedavi amacına uygun olmayan kişiler ise; bağışıklık sistemi sorunları olan, iyileşmeyen yara izleri olan, şeker hastalığı olan ve bazı maddelere alerjisi olan kişilerdir.

Dolgu işlemi nasıl yapılmaktadır?

Dolgu yönteminin genellikle tercih edilme sebeplerinden biri de uygulama ve iyileşme sürecinin çok kolay olmasıdır. Başvuru öncesinde uygulama yapılacak yer uzman tarafından belirlenir. Lokal anestezi için krem sürülür ve bölgenin uyuşması beklenir. Uyuşukluğa ulaştıktan sonra dolgu işlemi başlar. Tedavi edilecek bölgeye bağlı olarak yaklaşık 30 dakika sürer. İğne ile yapıldığı için 1-2 saat boyunca iğne izi kalması normaldir. İşlem sonrası 2 saat sonra iz kendiliğinden kaybolacaktır. İşlem sonrası kişi normal hayatına kolaylıkla devam edebilir.

Dolgu işleminde kullanılan materyal dokunun hacmini arttırmaya yöneliktir. Bu maddeler deriye enjekte edilebilen ilaçlardır. En yaygın olanları hyalüronik asit ve kolajendir. Bu iki madde farklı dolgu maddeleridir. Yaşlanma, güneş ışığı ve benzeri faktörler cildimizdeki hyalüronik asit ve kolajen miktarının azalmasına neden olabilir. Bu maddeler azaldıkça cildimiz gençliğini kaybeder, çöker, ince çizgiler ve kırışıklıklar ortaya çıkar. Özellikle bu tür şikayetler için tercih edilen yöntem hyalüronik asit içeren dolgudur, çünkü şikayetleri ortadan kaldırır ve cilde hacim kazandırır. Etkisi genellikle 18 aydır.

Dolgu uygulaması için uygun bölgeler

Dolgu yapılabilecek alanlar; elmacık kemikleri, çene çizgisi ve dudak belirginleştirme, ince dudak çizgileri, derin yara ve akne izleri, çökük ve kalmış dolgu, dudak ve burun kenarlarıdır.

Dudak bölgesi: Yaş alma ile dudaklar incelerek hacmini ve şeklini kaybedebilir. Eski şeklini ve hacim kazandırmak için hyalüronik asit içeren dolgu uygulamaları tercih edilebilir

Burun - ağız bölgesi: Yağ dokusu kaybı ile çizgilenme başlayabilir. Bu çizgilenme kişileri yorgun ve solgun gösterebilir. Cildi canlandırmak ve kırışıklığı azaltabilmek için hyalüronik asit bazlı dolgu uygulamaları yapılabilir.

Yanaklar, şakaklar ve alt çene bölgesi: Yaş almanın getirdiği sarkmalar için dolgu uygulaması yapılır. Yapılacak işlem sayesinde kişi daha genç ve hacimli bir cilde sahip olur.

Kaş düşüklüğü sorununa yönelik: Kaş düşüklüğü sorunu hem sağlık açısından hem de görünüm açısından kişinin yaşam kalitesi olumsuz etkilenir. Yapılacak dolgu yöntemi ile kaşlar yukarı kaldırılır ve kişinin görüşü ve görünüşü iyileştirilir.