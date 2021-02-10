Dolgu ile botoksun farkı nedir?

Dolgu ve botoks, birbirinden oldukça farklı uygulamalar olup bu iki işlem sıklıkla karıştırılmaktadır. Op. Dr. Yağmur Reyyan Erol dolgu ve botoks arasındaki farkları sizler için anlattı.

Uygulama şekilleri benzeyen bu iki uygulama birbirinin alternatifi değildir. Her iki işlemde farklı bölgelere ve farklı şikayetler için uygulanırlar.

Botoks İşlemi Nedir?

Botoks, clostridium botulinum bakterileri tarafından üretilen bir nörotoksin olup, sinir-kas kavşağındaki iletimi durdururarak etkisini gösterir. Sinirlerimizden gelen sinyaller botoks ile bloke edilir. Böylece sinir tarafından kasa iletilen hareket emri, kas tarafından yapılamaz. Botoks uygulanan kaslarda geçici felç oluşturulmuş olur.

Bu sayede yüz bölgesindeki bazı kırışıklıklar yumuşatılabilir, azaltılabilir veya yok edilebilir.

Botoks işleminin etkisi kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama etki süresi 3 ile 6 ay arasında değişmektedir.

Botoks İşlemi Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Birçok bölgeye uygulanabilen botoks;

- Yaşın ve yer çekiminin etkileri olarak yüzde oluşan gergin ifadenin tedavisi

- Yüz bölgesinde kaldırma efekti vermek

- Ter bezlerinin bloke edilmesi

- Migren tedavisi

- Alın bölgesinde oluşan kırışıklıklar

- Kaş arası çizgileri

- Burun yan duvar çizgileri

- Kazayağı çizgileri

- Ağız ve boyun çevresinde oluşan kırışıklıklar

- Bruksizm denilen diş sıkma probleminin tedavisi

- Üst dudaktaki ince çizgiler

- Kaş kaldırma

- Ağız kenarlarındaki düşmenin tedavisi için kullanılabilir.

Botoksun Yan Etkileri Nelerdir?

Botoksun sık ve nadir görülen yan etkileri mevcuttur. Enjeksiyon alanında hassasiyet ve kızarıklık en sık görülen yan etki olup, bunun dışında;

- Baş ağrısı

- Yorgunluk

- Bulantı

- Morarma

- Göz kapağında düşme, çift görme

- Kaşta düşme

- Kas seğirmesi

- Alerjik reaksiyonlar

- Grip semptomları

- Göz kuruluğu

- Yutma zorluğu gibi nadir yan etkilerde tanımlanmıştır.

Dolgu İşlemi Nedir?

Dolgu işlemi ile amaçladığımız, hacmini kaybetmiş dokularımıza yeniden hacim kazandırmak ve daha diri, daha canlı ve genç görünmesini sağlamaktır. Dolgu maddeleri bu amaçla tasarlanmıştır. Bu maddeler cilde enjekte edilebilen tıbbi ürünlerdir. En sık bilinenleri ise hyaluronik asit ve kollajendir. Bunun dışında doğal bir dolgu malzemesi olarak kendi vücudumuzdan alınan yağlarımızda volüm kaybetmiş alanlara transfer edilerek kullanılabilir.

Yaşın ilerlemesi, güneş ışınları ve benzeri etkenler cildimizde bulunan hyaluronik asit ve kollajen miktarının azalmasına ve yapılarında değişmelere sebep olur. Bu maddeler azaldıkça cildimiz gençliğini kaybeder ve çökmeler, çizgiler, kırışıklar oluşur. Cildimizin parlaklığı azalır. Hyaluronik asit içerikli dolgular ile bu tip şikayetlerimiz operasyona gerek duyulmadan kısa bir süre içinde giderilebilir. Geçici dolgu maddeleri için ortalama etki süresi 12- 18 aydır.

Dolgu İşlemi Hangi Bölgelere Uygulanabilir?

Genellikle dolgu işleminin uygulandığı bölgeler şu şekildedir;

- Burun kenarından aşağı inen çizgiler

- Burun ile ağız arasındaki çizgiler

- Dudak ve dudak kenarları

- Dudak etrafındaki çizgiler

- Burun

- Jawline denilen çene kenarları

- Gözaltı çukurları

- Yanak ve elmacık kemikleri

Dolgu İşleminin Yan Etkileri Nelerdir?

Yan etkileri oldukça nadir olup enjekte edilen bölgede morluk, şişme gibi belirtiler görülebilir. Ancak bu belirtiler genellikle kısa süre içerisinde kendiliğinden geçmektedir.Dolgu & Botoks

Dolgu ve botoks, birbirinden oldukça farklı uygulamalar olup bu iki işlem sıklıkla karıştırılmaktadır. Op. Dr. Yağmur Reyyan Erol dolgu ve botoks arasındaki farkları sizler için anlattı.

Uygulama şekilleri benzeyen bu iki uygulama birbirinin alternatifi değildir. Her iki işlemde farklı bölgelere ve farklı şikayetler için uygulanırlar.

Botoks İşlemi Nedir?

Botoks, clostridium botulinum bakterileri tarafından üretilen bir nörotoksin olup, sinir-kas kavşağındaki iletimi durdururarak etkisini gösterir. Sinirlerimizden gelen sinyaller botoks ile bloke edilir. Böylece sinir tarafından kasa iletilen hareket emri, kas tarafından yapılamaz. Botoks uygulanan kaslarda geçici felç oluşturulmuş olur.

Bu sayede yüz bölgesindeki bazı kırışıklıklar yumuşatılabilir, azaltılabilir veya yok edilebilir.

Botoks işleminin etkisi kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama etki süresi 3 ile 6 ay arasında değişmektedir.

Botoks İşlemi Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Birçok bölgeye uygulanabilen botoks;

- Yaşın ve yer çekiminin etkileri olarak yüzde oluşan gergin ifadenin tedavisi

- Yüz bölgesinde kaldırma efekti vermek

- Ter bezlerinin bloke edilmesi

- Migren tedavisi

- Alın bölgesinde oluşan kırışıklıklar

- Kaş arası çizgileri

- Burun yan duvar çizgileri

- Kazayağı çizgileri

- Ağız ve boyun çevresinde oluşan kırışıklıklar

- Bruksizm denilen diş sıkma probleminin tedavisi

- Üst dudaktaki ince çizgiler

- Kaş kaldırma

- Ağız kenarlarındaki düşmenin tedavisi için kullanılabilir.

Botoksun Yan Etkileri Nelerdir?

Botoksun sık ve nadir görülen yan etkileri mevcuttur. Enjeksiyon alanında hassasiyet ve kızarıklık en sık görülen yan etki olup, bunun dışında;

- Baş ağrısı

- Yorgunluk

- Bulantı

- Morarma

- Göz kapağında düşme, çift görme

- Kaşta düşme

- Kas seğirmesi

- Alerjik reaksiyonlar

- Grip semptomları

- Göz kuruluğu

- Yutma zorluğu gibi nadir yan etkilerde tanımlanmıştır.

Dolgu İşlemi Nedir?

Dolgu işlemi ile amaçladığımız, hacmini kaybetmiş dokularımıza yeniden hacim kazandırmak ve daha diri, daha canlı ve genç görünmesini sağlamaktır. Dolgu maddeleri bu amaçla tasarlanmıştır. Bu maddeler cilde enjekte edilebilen tıbbi ürünlerdir. En sık bilinenleri ise hyaluronik asit ve kollajendir. Bunun dışında doğal bir dolgu malzemesi olarak kendi vücudumuzdan alınan yağlarımızda volüm kaybetmiş alanlara transfer edilerek kullanılabilir.

Yaşın ilerlemesi, güneş ışınları ve benzeri etkenler cildimizde bulunan hyaluronik asit ve kollajen miktarının azalmasına ve yapılarında değişmelere sebep olur. Bu maddeler azaldıkça cildimiz gençliğini kaybeder ve çökmeler, çizgiler, kırışıklar oluşur. Cildimizin parlaklığı azalır. Hyaluronik asit içerikli dolgular ile bu tip şikayetlerimiz operasyona gerek duyulmadan kısa bir süre içinde giderilebilir. Geçici dolgu maddeleri için ortalama etki süresi 12- 18 aydır.

Dolgu İşlemi Hangi Bölgelere Uygulanabilir?

Genellikle dolgu işleminin uygulandığı bölgeler şu şekildedir;

- Burun kenarından aşağı inen çizgiler

- Burun ile ağız arasındaki çizgiler

- Dudak ve dudak kenarları

- Dudak etrafındaki çizgiler

- Burun

- Jawline denilen çene kenarları

- Gözaltı çukurları

- Yanak ve elmacık kemikleri

Dolgu İşleminin Yan Etkileri Nelerdir?

Yan etkileri oldukça nadir olup enjekte edilen bölgede morluk, şişme gibi belirtiler görülebilir. Ancak bu belirtiler genellikle kısa süre içerisinde kendiliğinden geçmektedir.