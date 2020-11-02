Dolarda son durum ne?

Geçtiğimiz haftayı 8,3450'lerden kapatan dolar /TL, sabah saatlerinde 8,41 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şu dakikalarda ise Merkez Bankası 'nın yeni sıkılaştırma adımı sonrası 8,40'tan işlem görüyor. Euro/TL de cuma günkü 9,67 düzeyindeki kapanışın ardından bugün 9,75'in üzerinde seyrediyor.

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite yönetimi çerçevesinde sıkılaştırma adımlarına devam ettiğini, bu kapsamda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sağlanan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladığını belirtti.

Ayrıca, Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerinin de durdurulduğunu hatırlatan uzmanlar, genel olarak bankaların söz konusu iki kullanım tutarının yaklaşık 25-30 milyar TL arasında değişebildiğini söyledi.

Uzmanlar, bu düzenleme ile ilgili tutarların gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sağlanmayacak olup daha yüksek maliyetli kaynaklar üzerinden TCMB tarafından sağlanacağını kaydetti.