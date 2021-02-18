Dolarda son durum! MB faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL dün doların diğer ülke para birimlerine karşı değer kazanmasıyla 7,05 seviyesine kadar yükseliş kaydetmişti. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasının ardından Dolar/TL, yatay seyrediyor. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

Hafta başında düşüşe geçen Dolar TL kuru, doların global bazda değer kazanmasıyla birlikte dalgalı bir görünüm sergilemişti. 7 TL altında seyreden dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası aşağı çekiliyor. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte dolar ve euro fiyatı son durum...

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Güçlü bir görüntü sergilemeye devam eden TL’de ise bugün saat 14’teki TCMB faizi kararı sonrasında yatay seyrine devam etti.

Ekonomide yeni dönem adımları, söylemleri ve reform hareketlerinin etkisiyle dolar kuru Kasım ayında yönünü aşağı çevirdi. Kur, 6 Kasım tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesini 8.58 lira ile test etmiş, Merkez Bankası'nın bu tarihten itibaren enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda 675 baz puan faiz artırımı ve güçlü bir şekilde para politikasında uzun bir süre sıkı duruş sürecek mesajı vermesi sonrası dolar kuru, Şubat 2021 Para Politikası Toplantısı öncesi 6.90 seviyesinin altını gördü. Analistler, kurda geri çekilme devam edebileceğini ve 6,89 kritik seviye olduğunu belirtiyor. Öte yandan Cuma günü Fitch Türkiye’ye ilişkin yılın ilk değerlendirmesi takip edilecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

DOLAR NE KADAR OLDU?