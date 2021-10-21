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Dolarda son durum! Faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu?

21 Ekim 2021 Perşembe - 14:13 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 14:32

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz kararı sonrası dolar ne yönde hareket etti? Dolarda son durum ne? İşte dolar kurundaki son dakika gelişmesi...


Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyordu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16’ya indirilmesine karar verdi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kuru yukarı yönlü bir seyır izledi. Faiz indirimine gidilmesi sonrasında dolar 9,48 TL seviyesine yükseldi.

Dün kar realizasyonu sonrasında dolar 9,20 TL seviyelerine kadar gerilemişti.

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