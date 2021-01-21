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Dolarda son durum! Faiz kararı sonrası...

AA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 15:27 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 15:27

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmemesi ve enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar sıkı duruşun "uzun bir süre" devam ettirileceği vurgusunun ardından Türk lirası (TL), diğer para birimler karşısında değer kazanıyor.


TCMB'nin kararı öncesi 7,4040 seviyesinde bulunan dolar/TL, karar  sonrası düşüşe geçerek 7,3527'yi gördü. Dolar/TL, saat 15.05 itibarıyla önceki  kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 7,3540 seviyesinden işlem görürken, aynı  dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 8,9360, sterlin/TL de yüzde 0,4  gerileyerek 10,0950 seviyesinde bulunuyor.
 
TCMB, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 17'de  sabit bırakırken, karar metninde sıkı duruşun devam edeceğine işaret etti.
 
 Analistler, TCMB'nin "gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılacağı"  vurgusu ve "enflasyonda kalıcı  düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü  göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir  müddet sürdürülmesi" ifadesinin TL varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.
 
TCMB kararının ardından döviz kurlarındaki düşüşten destek bulan Borsa  İstanbul'daki banka hisseleri de şu dakikalarda ortalama yüzde 2 primle işlem  görüyor. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.582,04 puan ile tüm zamanların en yüksek  seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,5  artışla 1.578 seviyesinde dengelendi.
 
Analistler, günün kalanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve  ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak  makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.
 
  
 
 

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