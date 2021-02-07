Dolarda son durum! Düşüş sürecek mi? İşte doların şifreleri...

Dolar kaç lira oldu? Dolar düşecek mi? Milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtı arıyor. Dolar resmen çakıldı. Dolar kuru, Cuma günü 7.02 lira seviyesine çekilerek, son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Türk lirası, diğer gelişen ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak dolar karşısında değer kazancını devam ettirdi. Merkez Bankası’nın yüzde 5 enflasyon hedefi stratejisi doğrultusunda piyasaya verdiği net mesajlar, “Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz” açıklaması dolar kurunu baskılayan en büyük etmen olarak öne çıktı. Bunun yanında, döviz mevduatlarında Ağustos 2020’den beri yaşanan en sert düşüş, ters dolarizasyon ile ilgili ilk sinyal olarak yorumlandı.

Dolar kuru, 7.02 lira seviyesine gerileyerek , son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar /TL en son 6 Ağustos 2020 tarihinde 7.02 seviyesini görmüştü.

1. TERS DOLARİZASYONLA İLGİLİ İLK SİNYAL GELDİ

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 29 Ocak haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1.1 milyar düşüşle 235 milyar 56 milyon dolar seviyesine geriledi. Bireylerin döviz mevduatı aynı haftada 487 milyon dolar düşüş kaydederek 150 milyar doların altında yer aldı.

Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 563 milyon dolar gerilerken, yılbaşından bu yana döviz mevduatlarında 602 milyon dolarlık gerileme kaydedildi. Bununla beraber tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 563 milyon dolar düşerken, yılbaşından bu yana döviz mevduatlarında 602 milyon dolarlık gerileme kaydedildi.

2. MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVLERİ 11 AYIN EN YÜKSEK DÜZEYİNE YÜKSELDİ

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporuna göre, 29 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 856 milyon dolar artışla 53 milyar 367 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 22 Ocak'ta 50 milyar 511 milyon dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 207 milyon dolar artarak 93 milyar 329 milyon dolardan 95 milyar 536 milyon dolara yükseldi. Merkez'in toplam rezervleri en son, pandemi öncesi 28 Şubat 2020 haftasında 107 milyar doların üzerindeydi.