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Dolarda son durum! Düşüş başladı

25 Ekim 2021 Pazartesi - 17:06 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 17:10

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,59 seviyelerinde kadar düştü. ABD'nin, Osman Kavala ile ilgili 10 Büyükelçiliğin yayınladığı bildiriye ilişkin geri adım atması piyasalara olumlu yansıdı. Açıklama sonrası sabah saatlerinde 9,82 seviyelerinde işlem gören dolar, 9,59 seviyesine kadar düştü. Dolarda son durum ne? İşte dolar kurundaki son dakika gelişmesi...


ABD'nin öncülük ettiği 10 Büyükelçinin Osman Kavala'nın durumu hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin tartışmalar devam ediyor.
 
ABD Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklama sonrası sabah saatlerinde 9,82 TL'yi gören dolar 9,59 seviyesine kadar çekilirken, Euro 11,15'e, gram altın ise 557 TL'ye kadar düştü.
 
 
 

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