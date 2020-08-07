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Dolarda son durum: Dolar kaç TL oldu? Dolar kuru bugün ne kadar?

07 Ağustos 2020 Cuma - 9:14 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 9:27

Dün 7.28'i aşarak tarihi zirvesine yükselen dolar/TL günü de 7.25'ten kapatmıştı. Doların ana para birimleri karşısındaki ortalama değerini gösteren dolar endeksi dün 2 yılın dibine gerilemesine rağmen TL karşısında bu tarihi rekor geldi. Dolar kurundaki hareketlilik devam ederken, yakından talip edenler günlük gün dolar kaç TL oldu, dolar bugün ne kadar oldu, sorularına cevap arıyor.


Koronavirüs salgını ve Beyrut'taki patlama ve küresel piyasalardaki değişkenler döviz kurlarını etkiledi. Dün 2.065 doların üzerine tırmanan altının ons fiyatı ise bugün kazanımlarının bir kısmını vermiş durumda. Yine de 2.057 dolarla tarihi zirvesine yakın seyrediyor.

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dün 7.28'i aşan dolar/TL yeni güne de 7.26'nın üzerinde başladı. Euro ise 8.61, Sterlin ise 9.53 lira civarında açılış yaptı.

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