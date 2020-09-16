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Dolarda son durum! Bugün ne kadar?

16 Eylül 2020 Çarşamba - 8:21 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 8:21

Dolar/TL güne 7.48 seviyesinde başladı. Piyasalarda ABD Merkez Bankası kararı izlenecek.


Piyasaların ABD Merkez Bankası( Fed) faiz kararını bekleyeceği güne dolar/TL 7.48 seviyesinden başlarken, euro/TL 8.87 seviyesinden açılış yaptı.Fed'in TSİ 21.00'de sonuçları açıklanacak toplantısında faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Analistler Fed'in faizi %0,00-0,25 aralığında tutacağını tahmin ediyorlar.Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz kararı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek (21.30). Fed'in faiz kararıyla birlikte makro ekonomik tahminleri de açıklanacak.
 

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