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Dolarda son dakika tahmini! 7.80 lira...
Dolar fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Dolar/TL 8.36 TL’de bulunuyor. Güçlü desteği ise 8.30 TL’de. Üç defa bu desteğe geriledi ancak üzerinde kaldı. 8.30 - 8.80 bandı arasında 50 baz puanlık bir dalgalanma ile sürekli zirveler aşağılarda oluşuyor. 8.30’un aşağı kırılması ile 50 baz puanlık geri çekilme marjı gündeme gelebilir. Bu da 7.80’lere tekabül ediyor. Dolar kuru bu seviyelere gerileyebilir mi? Bunu hem dış konjonktür hem de içeride TCMB’nin adımları belirleyecek.
Dolar fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Pandeminin süren etkisiyle likiditenin azalmayacağı beklentisi, piyasalarda risk iştahını güçlü tutuyor. Hisse bazlı hareketler ilgi odağında kalmaya devam ediyor. Yurt içinde ekonomik aktivite verileri izlenirken gözler de yurt dışında.Dolar kurunda 8.30’un aşağı kırılması ile 50 baz puanlık geri çekilme marjı gündeme gelebilir. Bu da 7.80’lere tekabül ediyor. Dolar kuru bu seviyelere gerileyebilir mi? İşte cevabı...