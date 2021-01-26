Dolarda devrim gibi değişiklik! 20 dolar banknotlarına yeni ayar...

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 20 Amerikan dolar ı banknotun tasarımını güncellemek için harekete geçiyor. 20 dolarlık banknotun üstünde bulunan ABD ’nin 7’inci başkanı Andrew Jackson’un resmi yerine kölelik karşıtı Afrikalı-Amerikalı aktivist Harriet Tubman'in resmiyle değiştirilmesi gündeme geldi. Beyaz Saray basını sekreter Jen Psaki dün basına yaptığı açıklamada "Banknotlarımızın, paramızın ülkemizin tarihini ve çeşitliliğini yansıtması önemlidir, Harriet Tubman'ın yeni 20 dolarlık banknotu süsleyen imajı kesinlikle bunu yansıtacaktır” dedi.

Beyaz Saray dün yaptığı açıklamayla, ABD’de kullanımda olan 20 dolarlık banknotun tasarımını güncelleyerek yeni banknotta Afrikalı-Amerikalı aktivist Harriet Tubman'in resminin konulması için çalışmaya başlandığının sinyali verdi. Tubman, ABD'de 19’uncu yüzyılda köleliğe karşı ve ırklar arası eşit haklar sosyal reformu için savaşan bir aktivist olarak tanınıyor.

İLK OBAMA ZAMANINDA GÜNDEME GELMİŞTİ