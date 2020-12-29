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Dolar ve Euro'da flaş gelişme! Aylar sonra bir ilk...

AA |  29 Aralık 2020 Salı - 17:19 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 17:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve ekonomi yönetimindeki değişimle Türk lirasında başlayan yükseliş eğilimi devam ederken, atılan adımların etkisini göstermesiyle avro/TL 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9'un altına indi.


7 Kasım'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı  görevine Naci Ağbal'ın atanması ve Ağbal'ın fiyat istikrarına yönelik kararlı ve  güçlü açıklamalarının etkisiyle Türk lirası değer kazanmaya başladı.
 
TCMB Başkanı Ağbal'ın ardından yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi  Elvan'ın da göreve başlaması ve piyasa dostu güçlü mesajlar vermesiyle Türk  lirası varlıklara talebin arttığı görüldü.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Kasım'da partisinin Türkiye Büyük Millet  Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında yatırım ortamının  iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve  harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi  yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içinde olduklarını  açıklamasıyla Türk lirasındaki değer kazancı hızlandı.
 
Analistler, Merkez Bankasının sıkı para politikası duruşu, 24  Aralık'ta 200 baz puanlık güçlü faiz artışı ve 2021 Yılı Para ve Kur Politikası  sunumunda enflasyonla mücadelede kararlı adımların atılacağına ilişkin mesajları  sonrasında Türk lirasındaki değer kazancının devam ettiğini söyledi.
 
Döviz kurları haftalık bazda incelendiğinde düşüş eğilimi üst üste  üçüncü haftaya taşındı ve avro/TL, analistlerin önemli destek olarak  nitelendirdikleri 9'un altını test etti. Avro/TL, 20 Kasım'dan bu yana  en düşük  seviye olan 8,9992'yi görmesinin ardından şu dakikalarda 9,0120 seviyesinde işlem  görüyor.
 
Dolar/TL de 7,3462 ile 1 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesi  sonrası 7,3540 seviyesinde dengelendi.
 
Yaklaşık 2 aydır düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin risk primi (CDS)  ise bu süreçte 590'lı seviyelerden 311 baz puana indi.
 
Analistler, dolar/TL'de 7,30 desteğinin kırılması durumunda psikolojik  destek olan 7'nin gündeme gelebileceğini, avro/TL'de ise 8,50'nin orta vadeli  hedef olduğunu kaydetti.

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