Dolar ve enflasyon ile ilgili flaş açıklama! Merkez Bankası duyurdu

Dolar ve enflasyon ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Merkez Bankası duyurdu. Merkez Bankası "2021 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,95 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 14,46'ya yükseldi. Bir önceki anket döneminde yıl sonu dolar beklentisi 8,71 TL iken, enflasyon beklentisi ise yüzde 13,81'di.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 57 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,95 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 14,46'ya yükseldi. Bir önceki anket döneminde yıl sonu dolar beklentisi 8,71 TL iken, enflasyon beklentisi ise yüzde 13,81'di.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,81 iken bu anket döneminde yüzde 14,46'ya yükseldi. 12 ay sonrası

TÜFE beklentisi yüzde yüzde 11,81'den yüzde 12,12'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,99'dan yüzde 10,16'ya çıktı

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,71 TL iken, bu anket döneminde 8,95 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,95 TL iken bu anket döneminde 9,23 TL'ye çıktı

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken bu anket döneminde yüzde 4,9 oldu. 2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4 olarak revize edildi.