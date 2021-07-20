Gazetevatan.com » Ekonomi » Dolar ve altını olanları ilgilendiren flaş açıklama! Merkez Bankası...
Dolar ve altını olanları ilgilendiren flaş açıklama! Merkez Bankası...
Dolar ve altını olanları etkileyecek flaş açıklama! Merkez Bankası’nın toplantı notlarında enflasyonda oynak seyir beklendiği, para politikasındaki sıkı duruşun ‘kararlılıkla’ sürdürüleceği belirtildi. Enflasyon, faiz indirim olasılığını bu yıl için zorlaştırdı. İşte detaylar...
Para Politikası Kurulu toplantısı, 14 Temmuz 2021 günü yapıldı. Merkez Bankası, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmedi ve yüzde 19’da tuttu.