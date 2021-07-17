Dolar ve altını olanlar ters köşe oldu! Dolar ve altın fiyatları...

Altın ve doları olanlara kötü haber! Altın ve dolar fiyatlarını bekleyenler ters köşe oldu. Vatandaşın en yakından takip ettiği yatırım aracı olan gram altın, haftayı 500 liranın altında kapattı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,09, altının gram satış fiyatı yüzde 1, dolar/TL yüzde 1,43, euro/TL yüzde 1,66 değer kaybetti.

Altın ve dolar ile ilgili son dakika açkılaması! Haftaya 500 liranın üzerinde başlayan gram altın, kapanışı kritik seviyenin altında yaptı. Çeyrek altın 820 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 334 liradan haftayı tamamladı.

Dolar/TL ise 8.65 lira ile başladığı haftayı, 8.53 lira seviyesinde kapattı. Euro da bu hafta gösterdiği performansla yatırımcısını üzdü. Euro/TL 10.29'dan başladığı haftayı 10.08'den tamamladı.

İŞTE YATIRIM ARAÇLARININ HAFTALIK PERFORMANSI

BIST 100 endeksi, en düşük 1.341,52, en yüksek 1.382,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,09 azalarak 1.363,28 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1 kayıpla 497,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,99 azalışla 3.299 liraya geriledi. Geçen hafta 814 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 806 liraya düştü.