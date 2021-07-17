Dolar ve altını olanlar ters köşe oldu! Dolar ve altın fiyatları...

Altın ve dolar ile ilgili son dakika açkılaması! Haftaya 500 liranın üzerinde başlayan gram altın, kapanışı kritik seviyenin altında yaptı. Çeyrek altın 820 liradan, Cumhuriyet altını ise 3 bin 334 liradan haftayı tamamladı.
Dolar/TL ise 8.65 lira ile başladığı haftayı, 8.53 lira seviyesinde kapattı. Euro da bu hafta gösterdiği performansla yatırımcısını üzdü. Euro/TL 10.29'dan başladığı haftayı 10.08'den tamamladı.
İŞTE YATIRIM ARAÇLARININ HAFTALIK PERFORMANSI
BIST 100 endeksi, en düşük 1.341,52, en yüksek 1.382,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,09 azalarak 1.363,28 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1 kayıpla 497,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,99 azalışla 3.299 liraya geriledi. Geçen hafta 814 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 806 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,43 değer kaybederek 8,5360 liraya, euro da yüzde 1,66 azalarak 10,08 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,38 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.