Dolar ve altını olanlara kötü haber! En çok kazandıran...

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın ilgili yazısı şöyle; Koronavirüs salgınıyla birlikte ekonomiler ciddi daralma yaşadı. Bununla birlikte sanayide çarklar döndü. Tüketici davranışlarındaki değişimler, kredi teşvikleri, tedarik zincirlerinin farklılaşması bu dönemde sanayi sektörünün faaliyetlerini sürdürmesini destekledi.