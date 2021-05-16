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Dolar ve altını olanlara kötü haber! En çok kazandıran...
Altın ve dolara yatırım yapanları ilgilendiriyor. Yükseliş eğilimi vatandaşları altın ve dolara yönlendirirken ona yatırım yapan daha fazla kazandı. Borsada sanayi sektörünün getirisi dolar, altın ve enflasyonun üzerinde gerçekleşti. BIST Sanayi Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 15 yükselirken dolar yüzde 13, euro yüzde 12, TÜFE yüzde 5.45 ve ÜFE yüzde 12.9 arttı. Peki, dolar ve altın fiyatları nasıl bir seyir izleyecek? Altın ne olur? Yükselir mi, düşer mi? İşte detaylar...
Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın ilgili yazısı şöyle; Koronavirüs salgınıyla birlikte ekonomiler ciddi daralma yaşadı. Bununla birlikte sanayide çarklar döndü. Tüketici davranışlarındaki değişimler, kredi teşvikleri, tedarik zincirlerinin farklılaşması bu dönemde sanayi sektörünün faaliyetlerini sürdürmesini destekledi.