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Dolar ve altın fiyatlarında kritik hafta!

Altın fiyatlarıyla ilgili kritik gelişme! Dolar ve altın haftayı yükselişle kapattı. Uzmanlar altın ve dolar alım-satımlarında vatandaşları uyardı. Uzmanlar ayrıca piyasadaki belirsizliklere dikkat çekti.

Dolar ve altın fiyatlarında kritik hafta!
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,12, altının gram satış fiyatı yüzde 0,86 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,44, euro/TL yüzde 0,13 değer kaybetti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi. Hafta boyunca yatay seyrini sürdüren dolar/TL, 8.66'dan kapanış yaptı. Gram altın ise haftayı 500 liranın üzerinde kapattı. İşte dolar ve altın fiyatlarında son gelişmeler...
 
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