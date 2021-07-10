Dolar ve altın fiyatlarında kritik hafta!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,12, altının gram satış fiyatı yüzde 0,86 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,44, euro/TL yüzde 0,13 değer kaybetti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi. Hafta boyunca yatay seyrini sürdüren dolar/TL, 8.66'dan kapanış yaptı. Gram altın ise haftayı 500 liranın üzerinde kapattı. İşte dolar ve altın fiyatlarında son gelişmeler...