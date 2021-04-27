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Dolar ve altın fiyatlarında kritik gelişme! Riskli alan...
Dolar ve altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme. Kurumsal satışların gelmesiyle birlikte dolarda bir miktar gerileme yaşandı. Uzmanlar dolar kuru için riskli bölge 8.50 lira civarı olduğunu ifade etti. Altın ise ortalamanın üstünde güçlü seyrini koruyor. İlk güçlü tutunma noktası 463 TL seviyesinde. Ortalamalar aşağı kırılmadıkça zirveye doğru hareketi devam edecektir.
Borsa İstanbul’da piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde 15 sanayi şirketi bulunuyor. Son 5 yılda bunların 10’u dolar bazında kazandırırken 5’i kaybettirdi. Aynı sürede 15 şirkete eşit yatırım yapan dolar bazında yüzde 210 kazandı. Portföyde çeşitlilik kazanç güvencesi...