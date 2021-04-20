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Dolar ve altın fiyatlarında flaş hareket!
Dolar ve altında flaş rakamlar. Ons altın fiyatlarında geri çekilmeler oluştu ve 1771 dolar seviyesinde dalgalanıyor. Gram altın ise yeni güne 460 lira seviyesinde başladı. Dolar ise 8.10 liradan fiyatlanıyor.
İç piyasada gram altın 460 liradan, çeyrek altın 753 liradan, Cumhuriyet altını da 3.100 liradan işlem görüyor. Dolar ise 8.10 liradan fiyatlanıyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...