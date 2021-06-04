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Dolar ve altın fiyatlarında flaş gelişme! Geri çekildi! Alım fırsatı
Dolar ve altın fiyatlarında son dakika gelişmesi. Altın ve dolar fiyatları güne dalgalı bir seyir ile başladı. Gram altın yeni güne 523 lira seviyesinde başlarken ons altın gerileyerek 1867 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL ise 8.71 seviyesinde dalgalanıyor. Peki uzmanlar ne diyor? İşte detaylar...
Dolar ve altın fiyatlarında flaş tahmin. Piyasalar oldukça hareketli günler geçiriyor. Ons altında 8 günlük ortalama kırıldı. İşte merak edilenler ve beklentiler...