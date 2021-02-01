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Dolar resmen çakıldı! Düşüş devam edecek mi? Uzmanlardan kritik öngörü

AA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 14:16 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 14:37

Dolar kaç lira oldu? Dolar düşecek mi? Milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtı arıyor. Dolardaki düşme eğilimi sürüyor. Dolar resmen çakıldı ve ağustos ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar geçen haftayı 7,3179'dan tamamlamıştı. Yeni haftaya ise 7,20'nin altında başladı. Peki dolardaki düşü eğilimi sürecek mi? Analistlerden dolardaki düşüş eğiliminin süreceği görüşünde.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  enflasyonla mücadeleyi önceleyen sıkı para politikası ve TCMB Başkanı Naci  Ağbal'ın etkili iletişimiyle düşüşü ivme kazanan dolar kuru, 7,20'nin altına  gerileyerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. 
 
TCMB'nin son dönemde benimsediği ortodoks politikalar ve artan  kredibilitesi ile TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın iletişim kanalını etkili bir şekilde  kullanması dolar kurundaki aşağı yönlü eğilimi güçlendirdi.
 
Geçen hafta, Ağbal tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Raporu sunumu  öncesinde 7,43 seviyelerinde bulunan dolar/TL, sunumun ardından düşüşe geçerek  haftayı 7,3179'dan tamamladı.
 
Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 7,1989 ile 7 Ağustos  2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası saat 14.00  itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 7,2020 seviyesinde işlem  görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,1 azalışla 8,6960, sterlin/TL de yüzde  1,5 düşüşle 9,8750 seviyesinde işlem görüyor.
 
Analistler, Ağbal'ın yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunu şeffaf,  samimi ve bilgilendirici bulurken, enflasyonun kalıcı tek haneye düşürülmesi  konusunda da güçlü bir iletişim politikası duruşu gösterildiğini söyledi.
 
TCMB'nin artan kredibilitesi ve Ağbal'a duyulan güvenin giderek  güçlenmesiyle dolar kurunda düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade eden  analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılına  ilişkin büyüme beklentisini yüzde 6'ya yükseltmesinin de Türk lirası varlıklara  ilginin artmasını sağladığını ifade etti.
 
Analistler, bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI) verisinin 54,4'le beklentilerin oldukça üzerine çıktığını da  anımsatarak, imalat sanayisinde çarkların hızlanmasının, Türkiye ekonomisine olan  güveni desteklediğini dile getirdi.
 
"Dolar/TL 7,30-7,35 bandının altında kaldıkça 6,85-7,15 geniş bandı  potansiyel hedef bölge olacaktır"
 
 
AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, TCMB'nin sıkı para politikası duruşu  ve Ağbal'ın, enflasyonda kalıcı düşüş gerçekleşene kadar mevcut politikaların  korunacağı söyleminin, son enflasyon raporu sunumunda da altı çizilerek teyit  edilmesiyle Türk lirasının değer kazanımının hızlandığını bildirdi.
 
Dolar endeksinin seyrine bağlı global bir dolarizasyon ortamı  oluşmadıkça ve Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere çok önemli bir konjonktür  değişimi olmadığı sürece dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürebileceğini kaydeden  Paksoy değerlendirmesine şöyle devam etti:
 
 "Dolar/TL'de ara ara tepkiler gelse de TCMB'nin kazandığı  kredibiliteye bağlı olarak oynaklığın azalmasıyla oluşan dengenin devamı ve geri  çekilmenin bir miktar daha devam etmesi mümkün görünüyor. Teknik açıdan dolar/TL  kısa ve orta vadede 200 günlük ortalamayı barındıran 7,30-7,35 bandının altında  kaldıkça 6,85-7,15 geniş bandı potansiyel hedef bölge olacaktır. Farklı  dinamiklerle gelebilecek tepkilerde, 7.35 üzerine taşmalarda ise, son dönemde  denenen 7,45-7,60 bandı kritik direnç eşiği konumuna geldi."

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