Dolar sert düştü! Düşüş devam edecek mi? Kritik dolar yorumu

Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz arttırmasının ardından uzmanlar açıklamayı değerlendirdi. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, "Merkez Bankası'nın eli güçlenmiş oldu. Kesinlikle dövizde sert bir düşüş var. Dövizde ciddi bir geri çekilme yaşanacaktır" derken, Stratejist Cüneyt Paksoy da kararla ilgili "Yılın ikinci yarısından sonra herkes enflasyonun düşeceği, ona bağlı olarak hem kurun hem faizlerin dengede olacağını söylüyor" ifadesinde bulundu.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sefer Şener yaptığı açıklamada, "Kesinlikle piyasada beklenti 100 baz puandı. Piyasa fonlamaya başlamıştı. Gördüğümüz kadarıyla net olarak merkez bankası 200 baz puanlık artış yaptı. Bazı sebepleri var. Son dönemde Amerikan piyasalarında 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizleri yükseldi. 1,40-1,50 aralığında beklentimiz vardı. Dün ABD'de tahvil faizleri 1,70'i gördü. Çok hızlı şekilde yükselmesi. Bu gelişen piyasaların tamamını etkiliyor" ifadesinde bulundu.
Şener Merkez Bankası'nın elinin güçlendiğini ifade ederken, "Bu ay başında Merkez Bankasının beklenti anketinde enflasyon beklentimiz de yükseldi. ABD piyasasında tahvil faizlerinin artıyor olması MB'nin önden yüklemeli olarak MB'nin eli güçlenmiş oldu. 100 baz puan beklerken 200 baz puan artırılması demek önden yüklemeli metodu kullanmasıdır. MB artık enflasyondaki gelişmeleri bekleyecek. Nisan enflasyon da yüksek çıkacak ancak nisandan sonra düşüş görülecek. Önümüzdeki dönemde enflasyon odaklı düşünüldü. Ancak aynı zamanda dış piyasa kaynaklı yükselme var. Faiz artışı beklenmesidir ana nedeni. Merkez Bankasıyla ilgili şöyle önemli nokta var küresel piyasalarda AB'de ABD'de hala para bollaşıyor. Tahvil alımlarıyla 120 milyar dolarlık tahvil alıyor ABD. Ülke olarak bundan yararlanmak istiyorsak böyle yapmamız gerekiyordu" dedi.