Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar kaç TL, Canlı alış satış fiyatı kaç lira? 16 Mart döviz kurları…

Dolar kuru yeni işlem gününün başlamasıyla merak ediliyor. Doların piyasadaki güncel durumu yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar ve ABD tahlil faizlerinde yaşanan değişim dolar/TL kurundaki hareketliliği devam ettiriyor. 18 Mart'ta gerçekleşecek olan PPK toplantısı sonrası Merkez Bankası faiz kararı belli olacak. Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. Peki, Dolar kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç TL? 16 Mart döviz kurları!

Döviz kurunda hafif bir artış gözlemlendi, kurdaki yüzde 1’e yakın değişim doların 7,50 lira barajını aşmasına neden oldu. Dolar kuru 7,53 liradan işlem görmeye başladı. Dolar kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar kaç TL, Canlı alış satış fiyatı kaç lira? 16 Mart döviz kurlar…

DÖVİZ KURLARI 15 MART 2021

İngiliz Sterlini 10,45 TL

Amerikan Doları 7,54 TL

Euro 8,99 TL

İsviçre Frangı 8,13 TL

Japon Yeni 0,069 TL

Suudi Arabistan Riyali 2,01 TL

Norveç Kronu 0,89 TL

Danimarka Kronu 1,21 TL

Avustralya Doları 5,85 TL

Kanada Doları 6,04 TL

İsveç Kronu 0,89 TL

ENFLASYON VE KUR BEKLENTİSİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.23 iken, bu anket döneminde 11.54 oldu.

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7.79 TL iken, bu anket döneminde 7.95 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7.94 TL iken, bu anket döneminde 8.20 TL olarak gerçekleşti.

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