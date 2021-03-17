Dolar kaç TL oldu? Gözler FED toplantısı ve TCMB’ye çevrildi! Dolar-Eruo kuru bugün kaç TL?

Dolar - euro kaç TL? Dolar/TL, 7,50 etrafında dalgalı seyir izlemeyi sürdürüyor. Dün 7,50'nin altına inen dolar kuru bugün 7,48-7,50 aralığına çıktı. Euro/TL ise 8,92'de seviyesine seyrediyor. Türk Lirası merkez bankalarının belirleyici olduğu haftanın en kritik bölümüne girerken, dolar karşısında yatay seyri korumaya çabalıyor.

Dolar Eruo kuru yakından takip ediliyor. Dolar endeksi 92 bandındaki hareketini sürdürürken, ocak ayında 1.23'ü aşan euro/dolar paritesi 1.19'a kadar indi. Fed kararı öncesi Amerikan hisselerindeki üç günlük ralliye ara verilirken, yeni günde ilk işlemlerde dolarda yükseliş dikkat çekti. Bloomberg Dolar Endeksi 1.140’ın üzerine çıktı. ABD 10 yıllık devlet tahvil getirisi yüzde 1,62 seviyesinde yatay, Avustralya 10 yıllık tahvil getirisi ise üç baz puan yükselerek yüzde 1,73’e yükseldi.

GÖZLER FED TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalar bu akşam kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısına odaklandı.

Uzmanlar, Fed'in büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize edebileceğini belirterek, istihdam ve iş piyasasına dair endişelerin de vurgulanabileceğini kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden uzmanlar, dün tekrar yüzde 1,62’ye yükselen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin takip edileceğini söyledi.



Fed toplantısı sonrası ise gözler yarın Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilecek. Piyasada politika faizinde en az 100 bp artış bekleniyor.

TCMB'den faiz artışı bekliyor

Dolar/TL'nin seyri için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü gerçekleştireceği toplantı da kritik öneme sahip. Piyasa aktörlerinin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart toplantısında faiz artışına gideceğini öngörüyor.

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